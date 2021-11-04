دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهمت كتلة "الوفاء والمقاومة"، الجناح السياسي لجماعة "حزب الله" اللبنانية، الخميس، المملكة العربية السعودية بـ"افتعال" الأزمة الحالية مع لبنان، معتبرة أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن الحرب اليمنية هي "التوصيف الصحيح".

وقالت كتلة حزب الله، في بيان: "إننا في الوقت الذي نحرص فيه على مواصلة وتعزيز أمتن أواصر وعلاقات الأخوة مع شعوب ودول منطقتنا العربية والإسلامية، وفق قواعد من الرؤية الواحدة للمصالح المشتركة والتعاون والتضامن من أجل حماية الحقوق العربية وتحقيق الأهداف المتفاهم عليها، فإننا نحمل المملكة العربية السعودية مسؤولية افتعال الأزمة الأخيرة مع لبنان".

وأضافت: "نرى أنها نتيجة طبيعية لمنهجيتها المتبعة في كم الأفواه والتنكر للحريات العامة، وفي طليعتها حرية التعبير وإبداء الرأي، كما هي إفراز متوقع لحال الاحتقان الناجمة عن فشل سياساتها، مما يجعلها تكابر وترفض كل نقد أو اعتراض على أخطاء ارتكبتها، كما تستخف بكل نصح يلزم منه إعادة النظر في تلك السياسات".

وتابعت بالقول إن "التوصيف الصحيح الذي كان جورج قرداحي قد استخدمه للتعبير عن طبيعة الحرب التي تشنها المملكة ضد اليمن وشعبها المظلوم، لا يبرر على الإطلاق ردة الفعل السعودية التي تكاد ترقى إلى ما يشبه إعلان الحرب".

واعتبرت كتلة حزب الله أن تصريح قرداحي "لا يبرر أيضا الإجراءات الهمايونية المتسرعة التي اعتمدتها (السعودية) ضد لبنان وشعبه، والتي لن تغير قيد أنملة من قناعاتنا ولا من قناعة الغالبية العظمى من أبناء شعبنا اللبناني ولا من أبناء شعوب المنطقة والعالم بأن الحرب السعودية على اليمن وشعبها المظلوم هي حرب عدوانية وظالمة وعبثية ويجب أن تتوقف".