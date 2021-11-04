دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الخميس، دعوة لوزير الإعلام بحكومته، جورج قرداحي، لما وصفه بـ"تحكيم ضميره" وتغليب المصلحة الوطنية.

وأكد ميقاتي في كلمة متلفزة على أنه "مخطئ من يعتقد أن يستطيع إبعاد لبنان عن العمق العربي"، لافتا إلى "عزم بلاده على معالجة العلاقات مع السعودية ودول الخليج".

ولفت ميقاتي إلى أن "المواقف الشخصية لوزير الإعلام (جورج قرداحي) أدخلت لبنان في محظور المقاطعة"، داعيا بالقول: "تعالوا جميعا إلى كلمة سواء تحمي الوطن واللبنانيين".

وكان قرداحي قد أثار تفاعلا واسعا بعد تصريحات أدلى بها حول الأحداث الجارية في اليمن والتي اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات اللتين أعلنتا عن استدعاء سفيريهما من بيروت.