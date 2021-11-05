بعد إفراج السعودية عنه.. والد علي النمر ينشر صورة حديثه لابنه ويعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر محمد والد المحتجز السعودي المفرج عنه، علي النمر، صورة حديثة للأخير بعد أيام على إطلاق سراحه وسط تفاعل بيننشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصغيرة (نور مصطفى الزاهر) يحتضنها خالها #علي_النمر بين الورود والزهور التي ملأت أركان دارنا الأسبوع المنصرم شكرا لكل من شرفنا ولكل من أكرمنا بوردة وشتلة وحلاوة ولكل من أرسل وإتصل وعبر عن مشاعره. وشكر خاص للفنانة القديرة بنت العم #إنتصار_النمر على بوستر: تحت جناحك يا أمي #خبئيني. https://t.co/GW4YWDzLV3

الصورة نشرها محمد النمر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا بتعليق: "الصغيرة (نور مصطفى الزاهر) يحتضنها خالها علي النمر بين الورود والزهور التي ملأت أركان دارنا الأسبوع المنصرم.. شكرا لكل من شرفنا ولكل من أكرمنا بوردة وشتلة وحلاوة ولكل من أرسل واتصل وعبر عن مشاعره.."

زيارة أخوية حانية مساء اليوم من المحامي القدير الدكتور #صادق_الجبران @DrSadeqMohamed إلى مجلسنا في #العوامية سعداء بالزيارة وفخورون بالمحامي الجبران الذي واكب وأدار تفاصيل ملمة علي النمر بمهارة فائقة من اليوم الاول لغاية ساعات الإفراج #شكرا دكتور صادق الإبن #علي_النمر وسط #الصورة https://t.co/1Ntqvdpv5Y

ونشر محمد النمر لوحة قائلا بتعليق: "وشكر خاص للفنانة القديرة بنت العم انتصار النمر على بوستر: تحت جناحك يا أمي خبئيني".

لَكَ الحمدُ يا ربُّ حتى ترضى.. مرحبا بقدومك يا ولدي #علي_النمر تخذلُني الحروفُ.. تتوهُ مني المعاني وهل هناكَ كلماتٌ تستطيعُ أن تصفَ لهفةَ قلبِ أُمٍّ اجتمعَت مع ابنها بعد طولِ عناءٍ! وهل هناكَ تعابيرُ تملكُ أن ترسمَ فرحةَ عينِ أُمٍّ تنظرُ إلى ولدها بعدَ قسوةِ السجنٍ https://t.co/zi1hFYJTSd

وسبق لوالد علي النمر نشر صورة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لابنه قائلا بتعليق: " زيارة أخوية حانية مساء اليوم من المحامي القدير الدكتور صادق الجبران إلى مجلسنا في العوامية.. سعداء بالزيارة.. وفخورون بالمحامي الجبران الذي واكب وأدار تفاصيل ملمة علي النمر بمهارة فائقة من اليوم الاول لغاية ساعات الإفراج.. شكرا دكتور صادق.. الابن علي النمر وسط الصورة".

صباح الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول صباح رسمَ في الذاكرة وجعًا لا ينفدُ صباح سلبَ مني نبض قلبي وخفق روحي صباح اعتدت فيه كل عام أن أعد فيه لحظات الغياب الطويلة شوقًا و وجعًا فجاء صباح هذا العام وقد أنعم الله علي بعودتك إلي فالحمد لله الذي حفظك يا ولدي العزيز #علي_النمر https://t.co/ncsEY1P4tT

وكانت والدة علي النمر صد نشرت الصورة ذاتها على صفحتها بتويتر، قائلة بتعليق: " صباح الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول.. صباح رسمَ في الذاكرة وجعًا لا ينفدُ.. صباح سلبَ مني نبض قلبي وخفق روحي.. صباح اعتدت فيه كل عام أن أعد فيه لحظات الغياب الطويلة شوقًا ووجعًا.. فجاء صباح هذا العام وقد أنعم الله علي بعودتك إلي.. فالحمد لله الذي حفظك يا ولدي العزيز علي النمر".