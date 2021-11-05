بعد إفراج السعودية عنه.. والد علي النمر ينشر صورة حديثه لابنه ويعلق

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر محمد والد المحتجز السعودي المفرج عنه، علي النمر، صورة حديثة للأخير بعد أيام على إطلاق سراحه وسط تفاعل بيننشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة نشرها محمد النمر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا بتعليق: "الصغيرة (نور مصطفى الزاهر) يحتضنها خالها علي النمر بين الورود والزهور التي ملأت أركان دارنا الأسبوع المنصرم.. شكرا لكل من شرفنا ولكل من أكرمنا بوردة وشتلة وحلاوة ولكل من أرسل واتصل وعبر عن مشاعره.."

ونشر محمد النمر لوحة قائلا بتعليق: "وشكر خاص للفنانة القديرة بنت العم انتصار النمر على بوستر: تحت جناحك يا أمي خبئيني".

وسبق لوالد علي النمر نشر صورة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لابنه قائلا بتعليق: " زيارة أخوية حانية مساء اليوم من المحامي القدير الدكتور صادق الجبران إلى مجلسنا في العوامية.. سعداء بالزيارة.. وفخورون بالمحامي الجبران الذي واكب وأدار تفاصيل ملمة علي النمر بمهارة فائقة من اليوم الاول لغاية ساعات الإفراج.. شكرا دكتور صادق.. الابن علي النمر وسط الصورة".

وكانت والدة علي النمر صد نشرت الصورة ذاتها على صفحتها بتويتر، قائلة بتعليق: " صباح الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول.. صباح رسمَ في الذاكرة وجعًا لا ينفدُ.. صباح سلبَ مني نبض قلبي وخفق روحي.. صباح اعتدت فيه كل عام أن أعد فيه لحظات الغياب الطويلة شوقًا ووجعًا.. فجاء صباح هذا العام وقد أنعم الله علي بعودتك إلي.. فالحمد لله الذي حفظك يا ولدي العزيز علي النمر".

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