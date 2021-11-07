شاهد ماذا قال مصطفى الكاظمي في أول ظهور له بعد محاولة اغتياله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" العراقية المقربة من إيران، محاولة اغتيال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بأنها "محاولة لخلط الأوراق" بعد قتل متظاهرين، وذلك بعد تداول فيديو له وهو يهدد فيه الكاظمي بين حشد من مناصريه.

وأصدر قيس الخزعلي بيانا عبر صفحته على موقع تويتر قال فيه: "بعد مشاهدتنا لصور الانفجار الذي حصل في منزل رئيس الوزراء، وملاحظة عدم وقوع ضحايا، فإننا نؤكد على ضرورة التحقق منه من قبل لجنة فنية متخصصة وموثوقة للتأكد من سببه وحيثياته".

وتابع الأمين العام للعصائب قائلا: "فإذا لم يكن انفجارا عرضيا أو ما شابه، وكان استهدافا حقيقيا، فإننا ندين هذا الفعل بكل صراحة، ويجب البحث بجد عن منفذي هذه العملية ومعاقبتهم وفق القانون، لأنها أكيدا محاولة لخلط الأوراق لمجيئها بعد يوم واحد على الجريمة الواضحة بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم وحرق خيمهم"، حسب قوله.

وأضاف الخزعلي قائلا: "ونذكر أننا قد حذرنا قبل أيام قليلة، من نية أطراف مرتبطة بجهات مخابراتية بقصف المنطقة الخضراء وإلقاء التهمة على فصائل المقاومة"، على حد تعبيره.

وكانت قد نشرت وسائل إعلام عدة، منها الإخبارية السعودية الرسمية، مقطع فيديو للخزعلي وهو يتوعد الكاظمي بـ"محاكمته" على "دماء الشهداء".

فيديو | هكذا ظهر زعيم ميليشيا "العصائب" قيس #الخزعلي مهدداً رئيس الوزراء العراقي مصطفى #الكاظمي قبل ساعات من محاولة الاغتيال الفاشلة #الإخبارية https://t.co/VcA0aEcYIu

ويندرج فصيل عصائب أهل الحق تحت الحشد الشعبي العراقي ويعتبر من الفصائل المقربة من طهران.

يذكر أن الكاظمي كان قد تعرض لمحاولة اغتيال فجر الأحد، عبر استهداف منزله بطائرة مسيرة مفخخة في المنطقة الخضراء.