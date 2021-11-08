السعودية.. تداول فيديو مشاجرة جماعية والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمشاجرة جماعية وقعت في مدينة جدة الأمر الذي أثار تفاعلا.

#تم_القبض الجهات الأمنية بمحافظة #جدة تحدد هوية أطراف مشاجرة تم تداولها في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي،وتقبض عليهما وهما مواطنان ضبط بحوزة أحدهما سِلاح ناري. https://t.co/97QmkiC7lW

وقامت وزارة الداخلية السعودية بإعادة نشر مقطع الفيديو "مموها" على صفحتها الرسمية بحساب سناب شات مرفقا ببيانها، وهو ما تدواله نشطاء في الوقت ذاته.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، وفقا لبيان نشر على الوكالة الرسمية بالمملكة: "الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت من تحديد هوية أطراف مشاجرة تم تداولها في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض عليهما، وهما مواطنان، ضبط بحوزة أحدهما سلاح ناري، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة".

وفي مقطع فيديو منفصل لشجار جماعي آخر في جازان، من جهته صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة جازان الرائد نايف حكمي: "الجهات الأمنية بمحافظة صبيا قبضت على (3) مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية داخل أحد المحال التجارية.."

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "جرى إيقافهم (الأشخاص الـ3) واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".