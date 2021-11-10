80 مليار أم 800 مليون.. أمير سعودي يرد على إعلامية لبنانية حول ما قدمته السعودية للبنان

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على الإعلامية اللبنانية، مريم البسام وتغريدة تطرقت فيها لقيمة ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان.

البسام قالت في تغريدة على صفحتها المعرفة بتويتر: "80 مليار دولار؟ وين راحوا هول؟ ع مين انصرفوا؟ الرقم الادق هو 800 مليون دولار وتوزعوا ع جماعات محددة تدعمها المملكة (بتعرفهن يا شيخ).. اما في بقية الخطاب فاعتقد اننا تعلّمنا من المشايخ الافاضل جليلي التقدير والاحترام والتقوى ان: الكذب حرام مولانا".

الأمير عبدالرحمن رد على البسام قائلا: "(ليك مين عم يحكي) السمسرة واجتزاء المبالغ-والآراء- والجحود مجالكم الذي لا يجاريكم فيه أحد (شو اللي بيمنع الـ80 مليار تصير 800 م؟!! بتشيلوا صفرين وبتضبط شو عليه)".

وأضاف الأمير بتغريدته: "ست مريم: لا مصداقية لك لتراهني عليها ولا ذكاء كذلك ولا حُسْن أخلاق في الخصومة.. لم يتبقّى لك إلّا الكاريزما وحُسن المظهر!".

ويشار إلى أن تغريدات الأمير السعودي والإعلامية اللبنانية تأتي في الوقت الذي تستمر فيه حالة التوتر الدبلوماسي بين المملكة ولبنان بأعقاب تصريحات سابقة أدلى بها وزير الإعلام، جورج قرداحي حول الحرب في اليمن والتي اعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات.

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