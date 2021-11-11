دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت الإعلامية اللبنانية، مريم البسام على تغريدة للأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد انتقدها فيها، بعد تعليقها على حجم الأموال التي قدمتها المملكة العربية للسعودية للبنان.

ليك مش كتير بفضالك للرد بس كرمال رصيدك يا شاعر وقصائدك المسيّلة للدموع لازم تكتب صح: _ لم ( يتبقَّ ) وليس (يتبقّى ) مضارع مجزوم بـ(لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلّة لأنه فعل معتل الآخر. باللبناني حضرتك معتل وبالارقام اكثر اعتلالاً وبالاملاء بتكتب شو بيملى عليك انجوي ترافولتا https://t.co/xJdsMJQqqK

وقالت الإعلامية اللبنانية في تغريدتها: "ليك مش كتير بفضالك للرد بس.. كرمال رصيدك يا شاعر وقصائدك المسيّلة للدموع لازم تكتب صح: لم ( يتبقَّ) وليس (يتبقّى) مضارع مجزوم بـ(لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلّة لأنه فعل معتل الآخر.. باللبناني حضرتك معتل وبالأرقام اكثر اعتلالاً وبالإملاء بتكتب شو بيملى عليك انجوي ترافولتا".

صدقتِ أستاذة مريم فقد أخطأت في النحو وفعلًا هي ( لم يتبقَّ ) (مجزومة )كما تفضلتِ.. وعليه أصحح.. ست مريم:لا مصداقية لك لتراهني عليها ولا ذكاء كذلك ولا حُسْن أخلاق في الخصومة..(لم يتبقّ) لك إلّا الكاريزما و حُسن المظهر! https://t.co/NbPtxq5BEB

الأمير عبدالرحمن بن مساعد رد على البسام قائلا: "صدقتِ أستاذة مريم فقد أخطأت في النحو وفعلًا هي (لم يتبقَّ) (مجزومة) كما تفضلتِ.. وعليه أصحح.. ست مريم: لا مصداقية لك لتراهني عليها ولا ذكاء كذلك ولا حُسْن أخلاق في الخصومة.. (لم يتبقّ) لك إلّا الكاريزما و حُسن المظهر!".

وكانت البسام قد عقّبت على مقطع فيديو حول ما قدمته السعودية للبنان، قائلة بتغريدة في الـ8 من الشهر الجاري: " 80 مليار دولار؟ وين راحوا هول؟ ع مين انصرفوا؟ الرقم الادق هو 800 مليون دولار وتوزعوا ع جماعات محددة تدعمها المملكة (بتعرفهن يا شيخ).. اما في بقية الخطاب فاعتقد اننا تعلّمنا من المشايخ الافاضل جليلي التقدير والاحترام والتقوى ان :الكذب حرام مولانا".