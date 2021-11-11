توكل كرمان تغرد عما تعلمته من منصف المرزوقي "أيقونة الربيع العربي"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصفت توكل كرمان، الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي بأنه "فخر تونس" و"أيقونة الربيع العربي".

جاء ذلك في تغريدة لكرمان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "مع الدكتور محمد المنصف المرزوقي ضد كل محاولات استهدافه والاساءة إليه تعلمت منك دكتور ألا أساوم على المبدأ وألا أقر على الباطل، أنت محل فخر تونس وفخر العرب ورمز وأيقونة الربيع العربي".

ويذكر أن القضاء التونسي أصدر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، الذي اعتبرها "خطوة متوقعة" بسبب موقفه من "الانقلاب" على حد تعبيره، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس الحالي قيس سعيد.

من جانبه، قال المرزوقي، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إن مذكرة الاعتقال بحقه من السلطات التونسية هي "رسالة تهديد لكل التونسيين"، وأضاف: "لا أستغرب هذا القرار من السلطات التونسية والخطوة متوقعة بسبب مواقفي من الانقلاب".

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