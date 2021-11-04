تعالوا نفكر.. قراءات لقرارات قيس سعيد التي غيرت الكثير في المشهد السياسي في تونس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر القضاء التونسي، الخميس، مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، الذي اعتبرها "خطوة متوقعة" بسبب موقفه من "الانقلاب" على حد تعبيره، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس الحالي قيس سعيد.

وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي، "قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن المرزوقي عبر في مداخلة تلفزيونية على قناة "فرانس 24"، عن "مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية لمدة عام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر الجاري بجزيرة جربة".

وأشارت الوكالة إلى أنه على إثر ذلك، طلب الرئيس قيس سعيد من وزيرة العدل أن "تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مضيفا أن "من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".

من جانبه، قال المرزوقي، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إن مذكرة الاعتقال بحقه من السلطات التونسية هي "رسالة تهديد لكل التونسيين"، وأضاف: "لا أستغرب هذا القرار من السلطات التونسية والخطوة متوقعة بسبب مواقفي من الانقلاب".