قرداحي: هناك ابتزاز واعتقد أن السعودية صدرها أوسع من هيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، إن هناك ابتزازات عقب التصريحات التي أدلى بها حول اليمن والتي أثارت تفاعلا واسعا وتوترا دبلوماسيا بعدما اعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لقرداحي، الجمعة، حيث قال: "لم نطرح مسألة استقالتي من منصبي في لقائي مع رئيس مجلس النواب.. هناك ابتزاز واعتقد أن المملكة العربية السعودية صدرها أوسع من هيك ودول الخليج كذلك".

وأضاف: "لم نطرح موضوع استقالتي من منصبي ولا أتحدى أحدا سواء رئيس الحكومة اللبنانية أو السعودية التي أحترمها".

وأثار قرداحي غضبا واسعا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد وصفه الحملة العسكرية للتحالف المدعوم من السعودية في اليمن بـ"العدوان" ورأى أن الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم"، ما أدى إلى سحب كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت سفراءهم من لبنان وطرد بعص تلك الدول سفراء لبنان لديها.