السعودية تفتح للنساء باب التسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

مقارنة بين قوة الجيش السعودي الأرضية ونظيرتها في الجيش الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الخميس، فتها باب التسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للنساء.

جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، حيث أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للعنصر النسائي برتبة "جندي".

وأوضحت الوزارة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم - بمشيئة الله - ابتداءً السبت الساعة الـ 10 صباحًا الموافق 8/ 4/ 1443هـ، حتى الخميس الساعة الـ 10 صباحًا الموافق 13/ 4/ 1443هـ".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن التقديم واستقبال الطلبات يتم عبر منصة (أبشر – توظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي : https://jobs.sa/