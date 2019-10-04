النساء في جيش السعودية.. فتج باب التجنيد لأول مرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، فتح الأبواب أمام النساء الراغبات في دخول السلك العسكري عبر 4 رتب، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان: "تعلن وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية برتبة (جندي أول - عريف - وكيل رقيب - رقيب)".

وأوضحت الدفاع السعودية أنه "على الراغبات بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد".

ويذكر أن للسعودية أكبر قوة عسكرية من حيث الميزانية في منطقة الخليج، بعمليات تدريب تربط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ويعتبر الجيش السعودي ثالث أكبر جيش على الترتيب العالمي من حيث الميزانية المخصصة له.