دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، إنه "مُنفتح تجاه أي حل يفيد لبنان" ويرمم علاقاته مع دول الخليج، بعد أزمة دبلوماسية مع بلاده، إثر ضجة بسبب تصريحات له عن الحرب في اليمن.

وأضاف قرداحي، في مكالمة هاتفية مع قناة "MTV" اللبنانية، مساء الاثنين: "أنا أشعر مع الناس وأتفهم هواجسهم، وأنا لست حجر عثرة ولست متمسكًا بالوزارة عناداً لأنه الوزارة مش ملكي ومش لبيت بيي".

وأكد قرداحي أنه "منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج، فلا أريد أن تكون استقالتي مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة".