البحرين تدين الإساءة للسعودية من قبل مشرّعين بريطانيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّبت السلطات البحرينية، الأربعاء، على ما يتم تداوله بوسائل إعلام في المملكة المتحدة يتضمن "إساءة" للمملكة العربية السعودية ومصالحها.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية الرسمية BBC في تقرير أن "عضوي مجلس العموم ليلى موران وكريسبن بلنت كانا قد استخدما مكتبهما الرسمي للمشاركة في اتصال هاتفي مرئي للمشاركة في لجنة لمناقشة مسألة السجناء السياسيين في السعودية، حيث تلقيا 3 و6 آلاف جنيه إسترليني تباعا".

جاء ذلك في بيان للخارجية البحرينية، قالت فيه: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين الشديدة لما تم تداوله في وسائل الإعلام البريطانية بشأن قيام عدد من أعضاء مجلس العموم بالمملكة المتحدة بإساءات مغرضة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للإضرار بمصالحها، كخدمة مدفوعة الأجر لجماعات ضغط تستهدف أمن واستقرار المنطقة".

وتابعت الخارجية البحرينية في بيانها: "وفي الوقت الذي تشيد فيه مملكة البحرين بقرار رئيس الوزراء البريطاني للشروع باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من التصرفات غير القانونية التي تهدف إلى الإساءة للدول، فهي تؤكد على أهمية التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسياسة موحدة لمواجهة أي اساءات تستهدف أي من دول المجلس التزاماً باتفاق العلا والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقيات السابقة".