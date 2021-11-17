عمّان، الأردن (CNN)-- أعلنت الجهات الرقابية الرسمية في الأردن الثلاثاء، منع عرض فيلم "الأبديون" أو " Eternals" في جميع دور العرض السينمائي بالمملكة منذ تاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لما قالت إنه "عدم التزام الشركة الصانعة والموزعة للفيلم بالحذف المشروط لإجازته قبل العرض."

وأصدرت هيئة الإعلام الأردنية بيانا رسميا؛ تلقت CNN بالعربية نسخة منه، يتضمن أسباب المنع، لينضم الأردن بذلك إلى عدة دول عربية من بينها قطر والكويت والسعودية، إذ أعلنت مؤخرا منع عرضه.

وقال المحامي طارق أبوالراغب، مدير هيئة الإعلام الأردنية في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن قرار المنع استند إلى عدة مخالفات قانونية بموجب التشريعات الاردنية من جهة، وإلى مخالفات متعلقة بمعايير عالمية من جهة أخرى.

وأضاف أبوالراغب موضحا: "قرار المنع جاء بعد تدقيق الفيلم ومخاطبة الشركة المنتجة للفيلم، ورفضها حذف مقطع لا يتجاوز الدقيقتين يتضمن مشاهد خادشة للحياء وللقيم، حيث تمترست الشركة وراء موقفها واتخذنا قرارا بمنع العرض بأيام من موعد الشركة لإطلاقه في دور السينما العالمية".

ونوّه المسؤول الحكومي، إلى أن المخالفة الثانية، تتعلق بتصنيف الشركة للفيلم على أنه فيلم يصلح للمشاهدة العائلية PG13، وهذه مخالفة لمعايير عالمية، بحسبه.

وتنص أحكام المادة (7/ب) من نظام المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها الأردني رقم 63 لسنة 2004 وتعديلاته وفقا للهيئة، على "منع عرض أي جزء من المصنف المخالف لأي من أسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام أو إيقافه".

وتمنع المادة 4 من إجازة أي مصنّف، يتضمن "مادة مثيرة للغرائز أو مروجة للإباحية أو العنف أو الجريمة أو الانحراف أو الإساءة للنظام العام والآداب العامة".

واضافت الهيئة في بيانها، بأن القرار جاء بعد أن رفضت الشركة المصنعة للفيلم حذف بعض المشاهد التي لا تتوافق مع نظام المصنفات المرئية والمسموعة، بالإضافة إلى تغيير التصنيف العمري للفيلم المعروض، مؤكدة أن الفيلم لم يعرض أبدا في أي من دور السينما في المملكة.

وتضمن الفيلم مشاهد لزواج مثلي الجنس، بين اثنين من أبطاله.