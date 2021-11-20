أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- دعت حركة حماس المملكة المتحدة إلى "التراجع" عن قرارها بحظر الحركة بالكامل، وحثت البرلمان البريطاني على عدم تمريره.

كما دعت الحركة إلى تنظيم احتجاجات خارج سفارات المملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم لإدانة قرارها ورفضه، وفقًا لبيان أصدرته حركة حماس، السبت.

وقامت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، بحظر حماس بالكامل. وقال باتيل في تغريدة عبر تويتر الجمعة: "هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما حدث".

حماس منظمة إسلامية أصولية مسلحة تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.