الأردن يعلن إجراءات جديدة للتعامل مع الموجة الثالثة من كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، عن إجراءات جديدة للتعامل مع وباء كورونا بعد إعلان وزارة الصحة عن دخول البلاد الموجة الثالثة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية (بترا)، إنه سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة أمر دفاع جديد، بموجب قانون الدفاع لمواجهة الحالة الوبائية التي تشهد تصاعداً في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن أمر الدفاع الجديد سيتضمن مجموعة من الإجراءات، من ضمنها اعتماد شهادة تطعيم كورونا (جرعتان) كشرط وحيد للعاملين ومراجعي جميع الدوائر الرسمية، و منشآت القطاعين العام والخاص وذلك اعتباراً من مطلع العام الجديد.

وأضاف أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة عقد جلسة لمجلس الوزراء، مساء الأحد، ناقش خلالها توصيات اللجنة الإطارية للتعامل مع وباء كورونا المتعلقة بتطورات الحالة الوبائية في المملكة.

وأوعز رئيس الوزراء إلى الجهات المختصة بتشديد الرقابة وتكثيف حملات التفتيش على جميع المنشآت العامة والخاصة، للتأكد من التقيد بإجراءات السلامة والوقاية، من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها.

وأضاف الشبول أن الإجراءات الجديدة تشمل حثّ المواطنين، وجميع المقيمين على أراضي المملكة، ممن هم فوق 18 عاماً، خصوصاً الفئة العمرية فوق 50 عاماً، على تلقي الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا.

كما تشمل الإجراءات التعميم على أولياء الأمور للحصول على موافقتهم اختياريا لتطعيم الفئة العمرية ما بين 12 و17 عاماً.



وأشار الشبول إلى أن رئيس الوزراء حث على التطبيق الصارم لأوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات الصادرة بموجبها، فيما يخص الحالة الوبائية.