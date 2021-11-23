دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر استقبال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، من قبل "أم عايض" وهي إحدى مشاهير حفلات الزفاف بالمملكة.

اثناء دخول وزير الموارد البشرية لمبنى الوزارة قامت احدى السيدات بالترحيب بمعاليه وكان ذلك اجتهادًا فرديا من قبل احد الموظفين حيث قام بدعوة السيدة دون تنسيق مسبق مع الجهة المختصة وسوف يتم اتخاذ اللازم بحق المسؤول عن هذا التصرف الفردي. #عكاظ https://t.co/vyE1kqgLLY

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول استقبال ام عايض للوزير الراجحي بالأهازيج والزغاريد الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا تداولته وسائل الإعلام المحلية في المملكة.

وتواصلت CNN بالعربية مع وزارة الموارد للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ونقلت صحيفة عكاظ تصريحات حصرية عن مسؤولين بوزارة الموارد، لفتوا إلى أن حضور أم عايض كان "اجتهادا فرديا من موظفة وستتم محاسبتها وفق الأنظمة".

وعلى الصعيد الآخر نقلت صحيفة عكاظ على لسان أم عايض أنه "جرى التنسيق معها للترحيب بالوزير قبل المناسبة بـ15 يوما عن طريق موظفة (تحتفظ باسمها ورقمها ومحادثاتها)، ووجهت لها الدعوة للمشاركة بمناسبة الترحيب بالوزير احتفاءً بتعيينه"، مضيفة: "حضرت بالوقت المحدد، ودخلت الموقع في الساعة السابعة والنصف صباحا، وقمت بواجبي في استقبال الوزير والترحيب به وبكافة الحضور، دون اعتراض من أحد".