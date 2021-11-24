مستشارة الأسد: الدول العربية لن تشكل قوة إقليمية ذات شأن دون تعاون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت بثينة شعبان، مستشار الرئيس السوري، بشار الأسد إن الدول العربية لن تشكل قوة إقليمية ذات شأن دون تعاون، وذلك في كلمة لها في المعهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية العمانية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان شعبان قولها: "الدول العربية لن تشكل قوة إقليمية ذات شأن دون تعاون وتكامل عربي تتلاقى فيه المصالح العربية مشيرة إلى أهمية تأسيس علاقات صحيحة في كل المجالات بما يخدم المصالح العربية بمواجهة الفكر الغرب".

ونوهت شعبان بـ"السياسة الحكيمة والمتوازنة لسلطنة عمان مع جميع الدول العربية وما تقدمه وتقترحه من حلول لقضايا المنطقة".

وأشارت الوكالة إلى أن شعبان زارت المتحف الوطني العماني يرافقها الأمين العام للمتحف جمال الموسوي واطلعت على أهم معالم المتحف والقطع التراثية التي تعكس قيمة وتاريخ عمان وعلى الآثار السورية التي رممها الأشقاء العمانيون بعد تدميرها من قبل الإرهابيين في سورية.