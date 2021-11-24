دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة له منذ عام 2012، حيث استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مراسم استقبال رسمية لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أنقرة https://t.co/jNPBoYgyVj

وتأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد تلبية لدعوة أردوغان، وأفاد مكتب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أنهما سيبحثان العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الحالية بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وجرت مراسم استقبال رسمية للشيخ محمد بن زايد لدى وصول موكبه إلى مجمع القصر الرئاسي ترافقه مجموعة من الخيالة ترفع أعلام البلدين، ثم أردوغان ومحمد بن زايد إلى منصة الشرف حيث عُزف السلام الوطني للدولتين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالوفد الإماراتي.