"تحرش بفتاتين بألفاظ مخالفة للآداب" والداخلية السعودية ترد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قيام شخص بالتحرش بفتاتين مستخدما ألفاظا مخالفة للآداب في المدينة المنورة وسط تفاعل واسع.

المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة عقّب على القضية قائلا في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "شرطة محافظة ينبع تمكنت من تحديد هوية مواطن والقبض عليه، لارتكابه جريمة تحرش بفتاتين بألفاظ مخالفة للآداب العامة، وذلك أثناء سيرهما في أحد الأماكن العامة، وتوثيق ذلك ونشره.."

شرطة منطقة المدينة المنورة : تحديد هوية مواطن والقبض عليه، لارتكابه جريمة تحرش بفتاتين بألفاظ مخالفة للآداب العامة https://t.co/NwF0nhfbCB

وأضاف المتحدث: "جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة".

ويذكر أن الداخلية السعودية سبق وبينت أن عقوبة مرتكبي جريمة التحرش هي "السجن بمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وأضافت أن العقوبة تغلظ بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، في حال تكرار الفعل أو اقترانه بأي مما يلي:

- إذا كان المجني عليه طفلا

- إذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة

- إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه

- إذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث

- إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية

- إذا كان الجاني أو المجني عليه من جنس واحد

- إذا كان المجني عليه نائما أو فاقدا للوعي أو في حكم ذلك.