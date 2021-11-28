دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، عن قلق بلاده من الاستعداد لرفع العقوبات عن إيران والسماح بضخ المليارات من الدولارات إليها مقابل فرض قيود غير كافية على برنامجها النووي.

وأضاف بينيت، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية: "المحادثات النووية التي تجرى بين إيران والدول العظمى ستستأنف خلال الأيام المقبلة في فيينا، إسرائيل قلقة جدًا من الاستعداد لرفع العقوبات عن إيران وللسماح بضخ المليارات من الدولارات إليها مقابل فرض قيود غير كافية على برنامجها النووي".



وتابع: "ننقل هذه الرسالة بشتى الوسائل إلى الطرف الأمريكي وأيضًا إلى الدول الأخرى التي تفاوض إيران".



وأشار إلى أن "وزير الخارجية سيمرر هذه الرسالة في اللقاءات التي سيعقدها في لندن وباريس هذا الأسبوع"، بحسب مقطع فيديو نشره أوفير جندلمان, المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على تويتر.

رئيس الوزراء بينيت معلقا على استئناف المحادثات النووية بين إيران والدول العظمى في فيينا: "إسرائيل قلقة جدا من الاستعداد لرفع العقوبات عن إيران وللسماح بضخ المليارات من الدولارات إليها مقابل فرض قيود غير كافية على برنامجها النووي". https://t.co/vuUs25KlWZ



قبل أيام من محادثات فيينا النووية، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، للتلفزيون الحكومي، إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم إلى 30 كيلوجرامًا المخصب بنسبة 60٪.



وسيترأس المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روب مالي، مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات المقرر عقدها يوم الاثنين. كما يشارك في المفاوضات ممثلو الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة.