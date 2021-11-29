جبران باسيل: لا احتلال إيراني للبنان.. والتحدي ممن يحاول تركيعنا اقتصاديا وماليا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إلا يوجد احتلال إيراني للبنان ملقيا الضوء على أن التحدي الحقيقي يأتي ممن يحاول تركيع بلاده اقتصاديا وماليا.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لجبران على صفحته بتويتر، حيث قال: "لا تخافوا... لا احتلال ايرانيا للبنان لأن لا أحد يستطيع ان يحتل لا ثقافتنا ولا ديانتنا ولا ايماننا وهذه الارض بالذات وهذه الجبال لا أحد يستطيع ان يحتلها او يدوسها".

وتابع: "اليوم يريدون اقناعكم ان هناك احتلالا جديدا جاء الى لبنان هو الاحتلال الايراني لكن نحن كتيار وطني حر كما واجهنا الاحتلال الاسرائيلي والوصاية السورية... إذا كان هناك احتلال ايراني نحن اول من سنواجهه عندما سيركع امامه الآخرون".

وأضاف: "من يحاول تركيعنا اقتصاديا وماليا يهدف الى وضع يده على قرارنا وهذا هو التحدي الكبير لأن الناس امام الوضع المعيشي والمالي والاقتصادي من الطبيعي ان يتعبوا وضعفوا لكن يجب ان نتذكر دائما اننا ابناء القيامة والرجاء ولا نسمح لليأس والتعب والضعف بالتسلل الى قلوبنا وفكرنا".

وأردف: "نريد اصدقاء في العالم لا ان نكون ازلاما لأحد وفقدان الاستقلال بالمعنى الحقيقي هو عندما يحتل أحد فكرك وثقافتك فالأرض التي تحتل يمكن تحريرها بالديبلوماسية او العسكر لكن الاخطر احتلال الفكر وهنا اهمية مناعتنا السياسية".

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