التحالف يعلن استهداف موقع سري للحرس الثوري داخل صنعاء باليمن

الحرس الثوري الإيراني.. مقاتلون من أجل الحرية أو إرهابيون؟

تعرف على الحرس الثوري الإيراني.. ما دور فيلق القدس؟

واشنطن صنفته "منظمة إرهابية".. ما هو الحرس الثوري الإيراني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية عن استهداف موقع سري لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل العاصمة اليمنية، صنعاء.

#عاجل التحالف : استهدفنا موقعاً سرياً لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء . #واس_عام

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن التحالف شرع بتوجيه "ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.. وأن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

واضاف التحالف وفقا للوكالة السعودية: "دمرنا موقعاً لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية داخل العاصمة صنعاء.. دمرنا ورشاً لتجميع الصواريخ البالستية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء".

وأكد تحالف دعم الشرعية: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.. نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".