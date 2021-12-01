خلفان: حرب الحوثي على الشرعية اليمنية كحرب المعارضة للشرعية السورية

نشر الأربعاء ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2021

خلفان لـCNN: الإخوان لم يعلقوا على علاقات أردوغان بإسرائيل.. والسواد الأعظم من شعب الإمارات مؤيد

خلفان يرد لـCNN على ربط اتفاق السلام بدعم نتنياهو أو حملة ترامب.. ويؤكد: الاتفاق يبطل كل المزاعم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي إن حرب الحوثي على الشرعية اليمنية كحرب المعارضة للشرعية السورية.

حرب الحوثي على الشرعية اليمنية كحرب المعارضة للشرعية السورية...المواقف تجاه الانقلابيين على الطرفين ينبغي أن تلاقي مقاومة مستمرة.

جاء ذلك في تغريدة لخلفان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "حرب الحوثي على الشرعية اليمنية كحرب المعارضة للشرعية السورية.. المواقف تجاه الانقلابيين على الطرفين ينبغي أن تلاقي مقاومة مستمرة".

ويذكر أن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد زار على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى، سوريا مطلع نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك في أول زيارة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات.

وفي ديسمبر/كانون الثاني عام 2018، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق وعودة بعثتها الدبلوماسية للعمل هناك. وكرر وزير خارجية الإمارات في مناسبات مختلفة تصريحاته بشأن أهمية عودة سوريا لمحيطها العربي.

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، بحثا خلاله علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.