نشر الجمعة ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2021

مستشار الفريق المفاوض الإيراني لـCNN: إيران أقوى بكثير من أي دولة أخرى في هذه المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال علي باقري كني، مساعد وزير الخارجية الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين، إن بلاده ليست مستعدة للتفاوض حول أنشطتها الإقليمية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف علي باقري كني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن تصريح ادلى به لصحيفة "ميدال ايست آي" البريطانية أن إيران على اتصال مستمر مع جيرانها، لافتا الى زيارته الى الامارات والكويت قبل مجيئه الى فيينا.

وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين على ان "إيران لا تتفاوض اطلاقا حول قدراتها الصاروخية والدفاعية بصفتها قضايا متعلقة بالأمن القومي للبلاد".

وحول المفاوضات الجارية في فيينا، قال: "قضية المفاوضات الحالية متعلقة بأميركا وليست بإيران لان الاميركيين هم من انتهكوا الاتفاق النووي والقرار 2231 والقرارات الدولية وخرجوا من الاتفاق ومن ثم فرضوا الكثير من الحظر ضد الشعب الايراني فضلا عن اجراءات حظر جديدة".