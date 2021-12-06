نشر الاثنين ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2021

مستشار الفريق المفاوض الإيراني لـCNN: إيران أقوى بكثير من أي دولة أخرى في هذه المنطقة

إسرائيل تعمل بمهارة على تغيير موقفها من الاتفاق النووي الإيراني.. شاهد كيف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية، طهران وفقا لما نقلته قناة العالم الإيرانية التي لفتت إلى أن علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كان باستقباله.

Credit: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

وذكرت قناة العالم في تقريرها أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أكد على أن "الأمن والاستقرار المستديمين لن يتوفرا إلا عبر التعاون بين بلدان المنطقة وأن زيارة الوفد الإماراتي يعتبر صفحة جديدة في العلاقات وتمهد لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات.."

Credit: ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

وتابع شمخاني وفقا لقناة العالم: "يجب أن يحل الحوار والتفاهم محل المقاربات العسكرية لإزالة الخلافات.. وأنه بإمكان دول المنطقة عبر التعاون أن توفر التنمية والرخاء لشعوبها وأن تلعب دورا مهما باعتبارها قطب للطاقة.. العلاقات الحميمة والودية مع الجوار وتبادل الطاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار أولوية في سياستنا الخارجية".

ونقلت القناة على لسان الشيخ طحنون قوله إن "إيران بلد كبير وقوي في المنطقة وتتمتع بمكانة فريدة وأهمية جيوسياسية وتعد الممر الرابط بين شرق العالم وغربه"، مؤكدا على أن "تنمية العلاقات مع إيران وتعزيزها تعد أولوية للإمارات.. وضرورة تشكيل مجموعات عمل مختصة لجمع المعطيات الدقيقة في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي".