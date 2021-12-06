قرداحي يرد على صورة حمل رشاش تحت صورة الخميني نسبت له العام 1986

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نسبوها لوزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي تظهر شخصا يافعا يحمل سلاحا آليا ويقف أسفل صورة للمرشد الأعلى السابق بإيران، علي الخميني.

#جورج_قرداحي معلقًا على الصورة التي نسبت إليه :"سنة 86 كنت متزوج وعندي أولاد" #وهلق_شو @salibi_georges @GKordahi https://t.co/oW94nuS9gd

جورج قرداحي رد في مقابلة أجراها على قناة الجديد اللبنانية وأعاد نشرها على صفحته بتويتر، قائلا: "سنة 1986 أنا كنت متزوج وعندي ولاد حاطينلي صورة ولد سنة 1986، بعيد الشب واضح مش أنا، حطولي صورة أنا كمان ما بعرف إذا مركبة مع الشيخ بشير جميل الله يرحمه لابس لباس ميليشيا وهذا أنا ما بحياتي تعاطيت بهذا الشيء ولا كنت لا عن قريب ولا عن بعيد، كنت عايش في باريس وقتها".

وفي جزء آخر من المقابلة وجه قرداحي رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قال فيها: "أقول لسمو الأمير محمد بن سلمان أنه لما تولى ولاية العهد أنا شخصيا وكثير من الناس استبشرنا كثير خاصة أنه بدأ عملية إصلاح وعملية تغيير في المملكة العربية السعودية لم يسبق لها مثيل.."

وأضاف: "كرمال لبنان لازم يعرف ومن خلال والده الله يطول بعمره الملك سلمان الذي أمضى كثير أيام من شبابه هون في لبنان والذي كان عنده أصدقاء كثر من اللبنانيين وكان يحب اللبنانيين كثيرا أنه يرجع شوي يلتفت على لبنان ويتذكر ماضي والده في لبنان، ولبنان بلد ما بحياته بكل طوائفه وبكل أحزابه حتى الأحزاب التي هم يعارضوها كل لبنان بحبهم بحب المملكة العربية السعودية ولبنان يحفظ الجميل للمملكة العربية السعودية لأن المملكة كانت دائما كانت تقف إلى جانب لبنان الوحيدة تقريبا في الملمات الكبرى التي كان يتعرض لها.."