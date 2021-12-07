الشرطة الفرنسية تُلقي القبض على سعودي يُشتبه بصلته بقتل جمال خاشقجي

عام على قتل جمال خاشقجي.. غموض مستمر وعدالة لم تتحقق بعد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أبلغت الشرطة الفرنسية CNN أنها اعتقلت سعوديا يبلغ من العمر 33 عاما، صبيحة الثلاثاء، عندما كان يهم بالصعود على متن طائرة إلى الرياض، في حادثة ربطتها إذاعة "RTL" الفرنسية بمقتل الإعلامي السعودية جمال خاشقجي، ووضع الرجل المقبوض عليه في الحجز حاليا، وفق ما قاله المتحدث باسم الشرطة الوطنية الفرنسية لـCNN.

وذكرت "RTL" أن الشرطة الفرنسية ومصادر قضائية حددت هوية الشخص الذي أُلقي القبض عليه وأشارت إلى أن اسمه هو خالد عايض العتيبي، لكن الشرطة الفرنسية رفضت تحديد هوية الرجل لـCNN.

وقبل عامين، وضعت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر وزير الخارجية آنذاك، مايك بومبيو، العتيبي ضمن قائمة مكونة من 16 اسما أدرجوا نظرا لدورهم في قتل خاشقجي.

وعوقب المدرجون على هذه القائمة بأن أصبحوا وأفراد عائلاتهم الصغيرة "غير مصرح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة".

وعوقب العتيبي كذلك من جانب الحكومة البريطانية في يوليو/تموز من عام 2020، وتشير وثيقة وزارة الخزانة البريطانية أن عمر خالد عايض العتيبي، المدرج على هذه اللائحة، 33 عاما.

وقالت الحكومة البريطانية إن العتيبي "اشترك في القتل غير القانوني لجمال خاشقجي في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول من عام 2018، كفرد من فريق ضم 15 شخصا أُرسلوا إلى تركيا من جانب السلطات السعودية، وقد شارك في عملية إخفاء الأدلة في مقر سكن القنصل العام السعودي بعد عملية القتل".

وأكدت الشرطة الفرنسية لـCNN أن الرجل، الذي أُلقي القبض عليه قبل رحلته المقررة في تمام الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي، كان يسافر بجواز سفر حقيقي.

ولم يصدر أي رد فعل حتى اللحظة من السلطات التركية حول عملية اعتقال الرجل السعودي من جانب الشرطة الفرنسية.