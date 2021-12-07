نشر الثلاثاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2021

أمريكا: قد نشهد عودة داعش أو القاعدة في الأشهر المقبلة

تحقيق حصري لـCNN.. تنظيم القاعدة يزدهر في أفغانستان وقد يهاجم الغرب العام المقبل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف باسم "البنتاغون" عن هوية القيادي بتنظيم القاعدة الذي قتل في غارة أمريكية في سوريا في الـ3 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الغارة استهدفت جماعة حراس الدين التابعة لتنظيم القاعدة بغارة جوية بطائرة دون طيار وأن القيادي المقتول يدعى مصعب كنان.

واضاف كيربي أن المراجعة الأولية للضربة "تشير بالفعل إلى احتمال وقوع خسائر مدنية محتملة"، لكنه لم يكن لديه تحديث بشأن تحقيق القيادة المركزية الأمريكية بشأن المدنيين المحتملين الذين قُتلوا في الغارة.

وتابع المتحدث باسم البنتاغون: "كل ما أعرفه هو أنهم أطلقوا تقريرا لتقييم الخسائر المدنية، وهو ما يتعين عليهم القيام به عندما يعتقدون أن هناك احتمالية، وبقدر ما أعرف، لا يزال هذا مستمراً".