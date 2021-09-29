واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، الأربعاء، من أن هناك "احتمالًا حقيقيًا" بأن يتمكن تنظيم "القاعدة" أو تنظيم "داعش" من إعادة تشكيل صفوفهما في أفغانستان خلال شهور.

وقال الجنرال ميلي، في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: "في هذه اللحظة، التهديد الإرهابي من أفغانستان أقل مما كان عليه في 11 سبتمبر/ أيلول 2001، لكن يمكن تهيئة الظروف لإعادة تنظيم صفوف القاعدة أو داعش".

وأضاف أنه "احتمال حقيقي في المستقبل غير البعيد، خلال 6 أو 12 أو 18 أو 24 أو 36 شهرًا، هذا النوع من الإطار الزمني لإعادة تشكيل القاعدة أو داعش، ومهمتنا رغم الظروف المختلفة، كما تعلمون، هي مواصلة حماية المواطنين الأمريكيين من الهجمات من أفغانستان".

ومن جانبه، وافق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على تقييم رئيس هيئة الأركان، وقال:" تنظيم القاعدة تدهور بمرور الوقت، والآن، تسعى المنظمات الإرهابية إلى الحصول على مساحات غير خاضعة للحكم حتى تتمكن من التدريب والتجهيز والازدهار"، مضيفا: "هدفنا ألا يحدث".