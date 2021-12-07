نشر الثلاثاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة نشرها وليد بخاري، سفير المملكة العربية السعودية بلبنان حول "الحذف" وأنه أسلوب من أساليب البلاغة.

#الحَذْفُ من أساليبِ البَلاغَةِ ومن فعَاليَّتهِ أنَّه يدفعُ الذِّهْنَ للبحثِ عن #المحذُوفِ ..مع بقاءِ #القرائنِ الدَّالةِ عليه..!

وقال بخاري في تغريدته: "الحَذْفُ من أساليبِ البَلاغَةِ ومن فعَاليَّتهِ أنَّه يدفعُ الذِّهْنَ للبحثِ عن المحذُوفِ.. مع بقاءِ القرائنِ الدَّالةِ عليه..!".

ليرد عليه صاحب حساب أحمد المزوق قائلا: " كل مسيء للسعودية مكانه الطبيعي الحذف.. وكل المحذوفين معروفون تدل القرائن على مواقعهم وافعالهم المستترة داخل جُمَلِهِم (أحزابهم وتياراتهم)".

وعلق صاحب حساب أحمد القحطاني قائلا: "جورج قرداحي استعان بالجمهور في البداية الصحفيين والكتاب وفشل ثم حذف اجابتين ولم ينفع معه اخيرا قام بالاتصال بماكرون فتم شطبه من الإعلام نحن لا يهمنا جورج سرداحي السعودية العظمى لا تنظر لكل متردية ونطيحة".

ويذكر أن تصريحات أدلة بها وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول حرب اليمن قد أثارت توترات دبلوماسية لين لبنان وعدد من دول الخليج تتقدمها السعودية وذلك بعد اعتبارها مسيئة للمملكة وللإمارات والتي أفضت إلى إعلان الوزير اللبناني عن استقالته الأسبوع الماضي.