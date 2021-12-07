نشر الثلاثاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور خلال استقبال مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، الاثنين، بعد وصوله إلى العاصمة الإيرانية، طهران، وكان باستقباله علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

الخليج العربي العظيم فوق انفكم و انف فارس 🙂 https://t.co/4gHIXwTGr6

وألقى النشطاء الضوء على ما كتب على خريطة خلف المسؤولين وتسمية الخليج بـ"الخليج الفارسي" عوضا عن "الخليج العربي" الأمر الذي أثار تفاعلا.

وذكرت قناة العالم في تقريرها أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أكد على أن "الأمن والاستقرار المستديمين لن يتوفرا إلا عبر التعاون بين بلدان المنطقة وأن زيارة الوفد الإماراتي يعتبر صفحة جديدة في العلاقات وتمهد لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات.."

علي شمخاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني يستقبل طحنون بن زايد ويضع خلفه على الخريطة "خليج فارس" بدل الخليج العربي https://t.co/fmiRQZ1IXc

وتابع شمخاني وفقا لقناة العالم: "يجب أن يحل الحوار والتفاهم محل المقاربات العسكرية لإزالة الخلافات.. وأنه بإمكان دول المنطقة عبر التعاون أن توفر التنمية والرخاء لشعوبها وأن تلعب دورا مهما باعتبارها قطب للطاقة.. العلاقات الحميمة والودية مع الجوار وتبادل الطاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار أولوية في سياستنا الخارجية".

استقبلوه ووضعوا وراءه خريطة كتب عليها بالخط العريض "خليــــج فــــارس" https://t.co/Fw7JCq1CuU

ونقلت القناة على لسان الشيخ طحنون قوله إن "إيران بلد كبير وقوي في المنطقة وتتمتع بمكانة فريدة وأهمية جيوسياسية وتعد الممر الرابط بين شرق العالم وغربه"، مؤكدا على أن "تنمية العلاقات مع إيران وتعزيزها تعد أولوية للإمارات.. وضرورة تشكيل مجموعات عمل مختصة لجمع المعطيات الدقيقة في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي".