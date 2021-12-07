دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور خلال استقبال مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، الاثنين، بعد وصوله إلى العاصمة الإيرانية، طهران، وكان باستقباله علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وألقى النشطاء الضوء على ما كتب على خريطة خلف المسؤولين وتسمية الخليج بـ"الخليج الفارسي" عوضا عن "الخليج العربي" الأمر الذي أثار تفاعلا.
وذكرت قناة العالم في تقريرها أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أكد على أن "الأمن والاستقرار المستديمين لن يتوفرا إلا عبر التعاون بين بلدان المنطقة وأن زيارة الوفد الإماراتي يعتبر صفحة جديدة في العلاقات وتمهد لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات.."
علي شمخاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني يستقبل طحنون بن زايد ويضع خلفه على الخريطة "خليج فارس" بدل الخليج العربي https://t.co/fmiRQZ1IXc
وتابع شمخاني وفقا لقناة العالم: "يجب أن يحل الحوار والتفاهم محل المقاربات العسكرية لإزالة الخلافات.. وأنه بإمكان دول المنطقة عبر التعاون أن توفر التنمية والرخاء لشعوبها وأن تلعب دورا مهما باعتبارها قطب للطاقة.. العلاقات الحميمة والودية مع الجوار وتبادل الطاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار أولوية في سياستنا الخارجية".
ونقلت القناة على لسان الشيخ طحنون قوله إن "إيران بلد كبير وقوي في المنطقة وتتمتع بمكانة فريدة وأهمية جيوسياسية وتعد الممر الرابط بين شرق العالم وغربه"، مؤكدا على أن "تنمية العلاقات مع إيران وتعزيزها تعد أولوية للإمارات.. وضرورة تشكيل مجموعات عمل مختصة لجمع المعطيات الدقيقة في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي".