أول تعليق من خديجة جنكيز على تقرير اعتقال فرنسا لمشتبه به بقتل خاشقجي

مسؤول سعودي يوضّح "التباسًا" في اعتقال شخص في فرنسا بقضية خاشقجي.. ماذا قال؟

أول تعليق من خديجة جنكيز لـCNN بعد نشر تقرير خاشقجي.. ماذا قالت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، على التقارير الإعلامية حول اعتقال الشرطة الفرنسية لمواطن سعودي في باريس يشتبه به بقضية مقتل الإعلامي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

I welcome the arrest of one of Jamal’s killers today in #France. France should try him for his crime, or extradite him to a country able and willing to genuinely investigate and prosecute him as well as the person who gave the order to murder Jamal. https://t.co/naqzfujCsp

وقال جنكيز في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "أرحب باعتقال أحد قتلة جمال اليوم في فرنسا. على فرنسا محاكمته على جريمته، أو تسليمه إلى دولة قادرة وراغبة في التحقيق معه بصدق ومحاكمته وكذلك الشخص الذي أصدر الأمر بقتل جمال".

بيان صادر عن سفارة #المملكة_العربية_السعودية لدى باريس بشأن ايقاف مواطن سعودي في #فرنسا https://t.co/X2YvQYBvNB

وكانت السفارة السعودية في فرنسا قد أصدرت بيانا قالت فيه: " "إشارةً إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، تود سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً".

وتابعت السفارة في بيانها: "كما تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، وهم حالياً يقضون عقوباتهم المقررة".