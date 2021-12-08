أول تعليق من خديجة جنكيز على تقرير اعتقال فرنسا لمشتبه به بقتل خاشقجي

الشرق الأوسط
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مسؤول سعودي يوضّح التباسًا في اعتقال شخص في فرنسا بقضية خاشقجي.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، على التقارير الإعلامية حول اعتقال الشرطة الفرنسية لمواطن سعودي في باريس يشتبه به بقضية مقتل الإعلامي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال جنكيز في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "أرحب باعتقال أحد قتلة جمال اليوم في فرنسا. على فرنسا محاكمته على جريمته، أو تسليمه إلى دولة قادرة وراغبة في التحقيق معه بصدق ومحاكمته وكذلك الشخص الذي أصدر الأمر بقتل جمال".

وكانت السفارة السعودية في فرنسا قد أصدرت بيانا قالت فيه: " "إشارةً إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، تود سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً".

وتابعت السفارة في بيانها: "كما تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، وهم حالياً يقضون عقوباتهم المقررة".

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