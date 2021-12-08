مسؤول سعودي يوضّح "التباسًا" في اعتقال شخص في فرنسا بقضية خاشقجي.. ماذا قال؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت تقارير إعلامية نشرتها إذاعة RTL نقلا على لسان مصادر أمنية وقضائية بفرنسا أن المواطن السعودي المعتقل للاشتباه به بقضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي يدعى خالد عايد العتيبي.

وفي حين لم تؤكد السلطات الفرنسية هوية المشتبه به المعتقل لـCNN، قال مسؤول سعودي في تصريح لشبكتنا أن الاعتقال هو "قضية خطأ في تحديد الهوية".

وكان العتيبي واحدًا من 16 فردًا منعتهم وزارة الخارجية الأمريكية من دخول الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان العام 2019 بسبب "دورهم في مقتل جمال خاشقجي"، وبالمثل، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على العتيبي في يوليو/ تموز 2020، قائلة إنه "متورط في القتل غير القانوني لجمال خاشقجي في إسطنبول".

وفي حال تم تأكيد هوية المشتبه به على أنه العتيبي، فسيواجه الاعتقال وجلسة استماع أولية الأربعاء، وفقا لما قاله متحدث باسم محكمة الاستئناف في باريس لـCNN وهي خطوات أولى محتملة قبل تسليمه، إلا أن المحكمة الفرنسية لم تؤكد هوية الرجل.

بيان صادر عن سفارة #المملكة_العربية_السعودية لدى باريس بشأن ايقاف مواطن سعودي في #فرنسا https://t.co/X2YvQYBvNB

ويذكر أن السفارة السعودية في فرنسا ردت ببيان قالت فيه: " "إشارةً إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، تود سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً".

وتابعت السفارة في بيانها: "كما تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، وهم حالياً يقضون عقوباتهم المقررة".