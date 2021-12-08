تفاعل على مراسم استقبال ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في أبوظبي

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من مراسم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الثلاثاء.

وكان باستقبال الأمير محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والذي كتب بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "أرحب بأخي محمد بن سلمان بين أهله في الإمارات.. ماضون في تعزيز العلاقات الأخوية والإستراتيجية الراسخة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.. التواصل والتشاور بين الأشقاء ركن أساسي في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك".

وتعد أبوظبي ثاني محطات ولي العهد السعودي في جولته الخليجية التي بدأت الإثنين بزيارة سلطنة عُمان حيث كان باستقباله السلطان هيثم بن طارق.

ومن المقرر أن يزور محمد بن سلمان قطر في الجولة نفسها، حيث ستكون تلك زيارته الأولى إلى الدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.

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