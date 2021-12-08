تفاعل على مراسم استقبال ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في أبوظبي

نشر الأربعاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من مراسم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الثلاثاء.

📌| مراسم استقبال رسمية لسمو #ولي_العهد في قصر الوطن في العاصمة الإماراتية #أبوظبي بمناسبة زيارته الرسمية. #ولي_العهد_في_الإمارات https://t.co/QzT8mjkBrA

وكان باستقبال الأمير محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والذي كتب بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "أرحب بأخي محمد بن سلمان بين أهله في الإمارات.. ماضون في تعزيز العلاقات الأخوية والإستراتيجية الراسخة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.. التواصل والتشاور بين الأشقاء ركن أساسي في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك".

| مراسم استقبال رسمية لسمو #ولي_العهد في قصر الوطن في العاصمة الإماراتية #أبوظبي بمناسبة زيارته الرسمية. https://t.co/1L7Lh9D5qP

وتعد أبوظبي ثاني محطات ولي العهد السعودي في جولته الخليجية التي بدأت الإثنين بزيارة سلطنة عُمان حيث كان باستقباله السلطان هيثم بن طارق.

أرحب بأخي محمد بن سلمان بين أهله في الإمارات .. ماضون في تعزيز العلاقات الأخوية والإستراتيجية الراسخة والتكامل الاقتصادي بين البلدين..التواصل والتشاور بين الأشقاء ركن أساسي في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك. https://t.co/Kz6DFalPnR

ومن المقرر أن يزور محمد بن سلمان قطر في الجولة نفسها، حيث ستكون تلك زيارته الأولى إلى الدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.