السعودية ترد على اعتقال مواطن سعودي بفرنسا مشتبه به بقضية مقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت السلطات السعودية، فجر الأربعاء، على التقارير التي تم تداولها حول اعتقال مواطن سعودي في فرنسا يشتبه بضلوعه بمقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

بيان صادر عن سفارة #المملكة_العربية_السعودية لدى باريس بشأن ايقاف مواطن سعودي في #فرنسا https://t.co/X2YvQYBvNB

جاء ذلك في تغريدة للسفارة السعودية في فرنسا، وذكر فيها: "إشارةً إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، تود سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً".

وتابعت السفارة في بيانها: "كما تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، وهم حالياً يقضون عقوباتهم المقررة".

وكانت الشرطة الفرنسية قد أبلغت CNN أنها اعتقلت سعوديا يبلغ من العمر 33 عاما، صبيحة الثلاثاء، عندما كان يهم بالصعود على متن طائرة إلى الرياض، في حادثة ربطتها إذاعة "RTL" الفرنسية بمقتل الإعلامي السعودية جمال خاشقجي، ووضع الرجل المقبوض عليه في الحجز حاليا، وفق ما قاله المتحدث باسم الشرطة الوطنية الفرنسية لـCNN.