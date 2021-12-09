تداول فيديو رد محمد بن سلمان على محمد بن زايد بعد قوله "الله لا يفرقنا يا بو سلمان"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى بالإمارات، الشيخ محمد بن زايد بعد قول الأخير له "الله لا يفرقنا يا بو سلمان".

وقال الشيخ محمد بن زايد خلال استقبال ولي العهد السعودي في الفيديو المتداول: "الله لا يفرقنا يا بو سلمان والعلاقات تقوى عند الشدائد"، ليرد عليه الأمير محمد بن سلمان قائلا: " وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد".

وكان ولي العهد السعودي، قد زار العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان باستقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل أن يتوجه إلى قطر في الجولة نفسها، حيث ستكون تلك زيارته الأولى إلى الدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد كتب في تغريدة على صفحته بتويتر ترحيبا بولي العهد السعودي، قال فيها: "أرحب بأخي محمد بن سلمان بين أهله في الإمارات.. ماضون في تعزيز العلاقات الأخوية والإستراتيجية الراسخة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.. التواصل والتشاور بين الأشقاء ركن أساسي في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك".

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