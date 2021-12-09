ما دوافع لقاء محمد بن زايد وأردوغان وما دوافع التغيير الذي تشهده المنطقة؟ فواز جرجس يوضح لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى بالإمارات، الشيخ محمد بن زايد بعد قول الأخير له "الله لا يفرقنا يا بو سلمان".

سمو الشيخ محمد بن زايد : الله لا يفرقنا يا بو سلمان والعلاقات تقوى عند الشدائد. سمو الأمير محمد بن سلمان :وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد. 🇦🇪🇸🇦 هذا الحوار يبعث على شعور جميل بالفخر و الاعتزاز و الأمن و الأمان. #السعودي_اماراتي_والاماراتي_سعودي https://t.co/ayiYqp3W8S

وقال الشيخ محمد بن زايد خلال استقبال ولي العهد السعودي في الفيديو المتداول: "الله لا يفرقنا يا بو سلمان والعلاقات تقوى عند الشدائد"، ليرد عليه الأمير محمد بن سلمان قائلا: " وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد".

الشيخ #محمد_بن_زايد : الله لا يفرقنا يا بو سلمان والعلاقات تقوى عند الشدائد. الأمير #محمد_بن_سلمان : وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد. بعد هذا الحوار الأخوي ينتهي الكلام 🇦🇪🇸🇦♥️♥️ https://t.co/Oku43T3aGs

وكان ولي العهد السعودي، قد زار العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان باستقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل أن يتوجه إلى قطر في الجولة نفسها، حيث ستكون تلك زيارته الأولى إلى الدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.

🛑الشيخ محمد بن زايد : الله لا يفرقنا يا بو سلمان والعلاقات تقوى عند الشدائد . 🛑الأمير محمد بن سلمان : وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد. https://t.co/2rLQA2AvJC

وكان الشيخ محمد بن زايد قد كتب في تغريدة على صفحته بتويتر ترحيبا بولي العهد السعودي، قال فيها: "أرحب بأخي محمد بن سلمان بين أهله في الإمارات.. ماضون في تعزيز العلاقات الأخوية والإستراتيجية الراسخة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.. التواصل والتشاور بين الأشقاء ركن أساسي في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك".