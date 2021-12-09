تداول فيديو أسلوب ترحيب أمير قطر بولي عهد السعودية لحظة نزوله من الطائرة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأسلوب ترحيب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لحظة نزوله من الطائرة في مطار العاصمة الدولة.

والقى النشطاء الضوء على العناق والترحيب الحار بين الشيخ تميم والأمير محمد.

وتداول نشطاء أيضا الموكب المهيب للأمير محمد بن سلمان في شوارع الدوحة بمرافقة خيالة حرس الشرف بالمراسم الأميرية القطرية.

وذكر الديوان الاميري القطري بتغريدة نشرها على صفحته الرسمية بتويتر أن " سمو الأمير المفدى يقيم مأدبة عشاء تكريما لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي والوفد الرسمي المرافق له، بمتحف الفن الإسلامي".

ويذكر أن لقطة استقبال أمير قطر للأمير محمد بن سلمان في الدوحة لم تحدث منذ عام 2017 عندما فرضت الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر في يونيو/حزيران من عام 2017.

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