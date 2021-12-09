نشر الخميس ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2021

سلمان الأنصاري لـCNN : سأقول لكم من هو محمد بن سلمان وماذا يريد !

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأسلوب ترحيب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لحظة نزوله من الطائرة في مطار العاصمة الدولة.

#فيديو | سمو #ولي_العهد يصل العاصمة القطرية الدوحة وفي مقدمة مستقبليه سمو أمير دولة #قطر. #ولي_العهد_في_قطر https://t.co/0aZODummd2

والقى النشطاء الضوء على العناق والترحيب الحار بين الشيخ تميم والأمير محمد.

مراسم استقبال رسمي لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الديوان الأميري #تلفزيون_قطر https://t.co/Zx9U4dSj5N

وتداول نشطاء أيضا الموكب المهيب للأمير محمد بن سلمان في شوارع الدوحة بمرافقة خيالة حرس الشرف بالمراسم الأميرية القطرية.

وذكر الديوان الاميري القطري بتغريدة نشرها على صفحته الرسمية بتويتر أن " سمو الأمير المفدى يقيم مأدبة عشاء تكريما لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي والوفد الرسمي المرافق له، بمتحف الفن الإسلامي".

ويذكر أن لقطة استقبال أمير قطر للأمير محمد بن سلمان في الدوحة لم تحدث منذ عام 2017 عندما فرضت الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر في يونيو/حزيران من عام 2017.