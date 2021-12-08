تداول فيديو موكب مهيب لأردوغان وسط مرافقة خيالة بمراسم استقباله في قطر

نشر الأربعاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2021

ما دوافع لقاء محمد بن زايد وأردوغان وما دوافع التغيير الذي تشهده المنطقة؟ فواز جرجس يوضح لـCNN

محمد بن زايد ورجب طيب أردوغان يعقدان اجتماعًا نادرًا رفيع المستوى.. إليكم سبب أهميته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من موكب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال مراسم استقباله في العاصمة القطرية، الدوحة.

#فيديو | من استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، لفخامة الرئيس التركي رجب طيب #اردوغان - اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الاستراتيجية بين #قطر و #تركيا #اذاعة_قطر https://t.co/UMsbhA8pTk

ونشرت إذاعة قطر الرسمية مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية بتعليق قالت فيه: "من استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الاستراتيجية بين قطر وتركيا".

استقبال اردوغان في الدوحة 🇹🇷🇶🇦 https://t.co/8LyjDCdAuH

من جهتها نشرت الرئاسة التركية جانبا من مراسم الاستقبال واستعراض حرس الشرف بحضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

https://t.co/HT1N5wojAg مراسم استقبال رسمية للرئيس أردوغان في العاصمة القطرية الدوحة

يذكر أن الرئيس التركي بدأ، الاثنين، زيارة لقطر تستمر ليومين وقد وقعت بلاده وقطر، الثلاثاء، 15 اتفاقية تعاون في عدة مجالات.

وقال الرئيس التركي، الثلاثاء، إن "جميع شعوب الخليج هم إخوة حقيقيون لتركيا، بغض النظر عن أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم"، مضيفا في خطاب خلال زيارته القاعدة العسكرية التركية في العاصمة القطرية الدوحة، أن بلاده وقطر "توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.