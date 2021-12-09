دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، مساء الأربعاء ضمن الجولة الخليجية التي يقوم بها.

"مرحب بالغالي ابن الغالي، في ديرته الثانية"، تحية الترحيب بسموّ #ولي_العهد_في_قطر. #التواصل_الحكومي https://t.co/sPWXsHJcFD

صفحة التواصل الحكومي بالمملكة العربية السعودية، نشرت مقطع فيديو أظهر تصريحات أدلى بها قطريون استقبالا بولي العهد السعودي وذلك في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وكان في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله الدوحة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الذي نشر تغريدة على تويتر قال فيها: "علاقات الأخوة والتعاون بين قطر والسعودية تقوم على أسس راسخة من التاريخ والمصير المشتركين، وناقشت اليوم مع أخي الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز هذا التعاون بين بلدينا، كما أكدت وإياه حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم.. مرحبا بكم أخي محمد في قطر".

ونشر الديوان الأميري القطري تغريدة قال فيها إن "سمو الأمير المفدى وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي يترأسان الاجتماع السادس لمجلس التنسيق القطري السعودي المشترك بالديوان الأميري".