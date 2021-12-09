"فورا" ببيان سفارة السعودية بباريس.. تفاعل على سرعة الاستجابة بإطلاق سراح المواطن السعودي يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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مسؤول سعودي يوضّح التباسًا في اعتقال شخص في فرنسا بقضية خاشقجي.. ماذا قال؟
01:09
مسؤول سعودي يوضّح "التباسًا" في اعتقال شخص في فرنسا بقضية خاشقجي.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من بيان سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الفرنسية باريس ومطالبتها بإطلاق سراح المواطن السعودي "فورا" بعد اعتقاله للإشتباه به بقضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي.

وكانت السفارة السعودية قد قالت في بيان عقب إعلان اعتقال أحد مواطنيها بفرنسا: "إشارةً إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، تود سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً".

وأطلقت فرنسا سراح المواطن السعودي الذي اعتقلته بـ"الخطأ" الثلاثاء، للاشتباه بشكل غير صحيح بضلوعه بعملية قتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، حسبما قال المدعي العام الفرنسي الأربعاء.

وقالت الشرطة الفرنسية لـCNN إنها اعتقلت رجلا سعوديا يبلغ من العمر 33 عاما صبيحة الثلاثاء، عندما كان يهم بركوب رحلته إلى الرياض، في قضية قالت إذاعة "RTL" الفرنسية إنها مرتبطة بقتل خاشقجي.

وكان قد أكد مصدر سعودي رفيع لـCNN الثلاثاء أن إلقاء القبض على المواطن السعودي يُعتقد أنه ناجم عن "تشابه أسماء" وأن سفارة الرياض لدى باريس طالبت بـ"الإفراج الفوري" عن الرجل المحتجز.

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