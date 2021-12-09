نشر الخميس ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من بيان سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الفرنسية باريس ومطالبتها بإطلاق سراح المواطن السعودي "فورا" بعد اعتقاله للإشتباه به بقضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي.

#السعوديه_العظمي الله يعز مملكتنا وولاة امرنا شاهد بيان وزارة الخارجيه السعودية بفرنسا بخصوص السعودي الذي تم اعتقاله بالمطار (عليكم اطلاق سراح المواطن فورا) وبالفعل تم اطلاقه رغما عن انف الحاقدين والحاسدين مثيري الفتن. 🇸🇦💚🇸🇦 https://t.co/B2h22Wk6Kb

وكانت السفارة السعودية قد قالت في بيان عقب إعلان اعتقال أحد مواطنيها بفرنسا: "إشارةً إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، تود سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً".

🚨⚡️ اطلاق سراح المواطن السعودي الذي اعتقلته #فرنسا لاشتباهها بعلاقته في قضية #خاشقجي، وذلك بعد ساعات من بيان اصدرته #المملكة مطالبةً فيه باطلاق سراحه فورًا. #المواطن_السعودي_خط_احمر #السعودية_العضمى - https://t.co/F9EKiHhIst https://t.co/dTKImsk72i

وأطلقت فرنسا سراح المواطن السعودي الذي اعتقلته بـ"الخطأ" الثلاثاء، للاشتباه بشكل غير صحيح بضلوعه بعملية قتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، حسبما قال المدعي العام الفرنسي الأربعاء.

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وقالت الشرطة الفرنسية لـCNN إنها اعتقلت رجلا سعوديا يبلغ من العمر 33 عاما صبيحة الثلاثاء، عندما كان يهم بركوب رحلته إلى الرياض، في قضية قالت إذاعة "RTL" الفرنسية إنها مرتبطة بقتل خاشقجي.

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وكان قد أكد مصدر سعودي رفيع لـCNN الثلاثاء أن إلقاء القبض على المواطن السعودي يُعتقد أنه ناجم عن "تشابه أسماء" وأن سفارة الرياض لدى باريس طالبت بـ"الإفراج الفوري" عن الرجل المحتجز.