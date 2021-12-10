الداخلية البحرينية ترد على تداول فيديو لشخص يسب "الذات الإلهية"

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية عامة من العاصمة البحرينية، المنامة
Credit: MARWAN NAAMANI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يقوم بالتحريض وسب "الذات الإلهية" الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية البحرينية عقبت بتغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية بتويتر، وقالت فيها: "مكافحة الجرائم الإلكترونية: القبض على شخص (21 عاما) قام بسب الذات الإلهية والتحريض على ممارسة أعمال منافية للآداب العامة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة".

ولم تقدم وزارة الداخلي تفاصيل إضافية أو تكشف هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو.

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