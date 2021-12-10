تقبيل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لجبهة عاهل البحرين يثير تفاعلا

نشر الجمعة ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر قيام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتقبيل جبهة العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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وكان ولي العهد السعودي قد وصل إلى البحرين في زيارة رسمية ضمن جولة خليجية يقوم بها، وكان باستقباله بمطار قاعدة الصخير الجوية، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير محمد بن سلمان "استعرض مع جلالة ملك البحرين العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

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وأضاف التقرير أنه "أجريت لسمو ولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني، ثم استعرض حرس الشرف، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بسمو ولي العهد".