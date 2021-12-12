شكري في اجتماع آلية التشاور بين مصر ودول الخليج: أمننا لا يتجزأ

نشر الأحد ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، أن "أمن الخليج العربي وبلدانه الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر"، وشدد على "ضرورة تكثيف التنسيق إزاء التحديات غير المسبوقة في المنطقة"، وفقا لما نشره المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عبر حسابه على تويتر.

ودعا شكري، خلال مشاركة مصر لأول مرة في أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي مع دول مجلس التعاون الخليجي بحضور نظرائه من دول مجلس التعاون وأمين عام المجلس، إلى "مواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والرخاء"، مشيرا إلى "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجانبين".

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك في ختام اجتماع آلية التشاور، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن القمة الخليجية المقبلة "تأتى في وقت حساس ودقيق"، وأضاف: "لا أستطيع أن أقول أنها حاسمة ولكن القمم السابقة كانت مهمة".

وقال وزير الخارجية السعودي إن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى دول الخليج الأخيرة كانت مهمة جدا و جاءت كاستباق للقمة، ودعامة لإعادة تحريك العمل الخليجي الموحد.

يذكر أن وزارة الخارجية المصرية قالت، في بيان في وقت سابق الأحد، إن "تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات".



