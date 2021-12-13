حمد بن جاسم يغرد عما يلوح بالأفق في المنطقة الخليجية

نشر الاثنين ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2021

لحظة توقيع قادة الخليج على بيان العلا بعد افتتاح القمة الخليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لفت الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق إلى ما وصفه بـ"بوادر انسجام" بدأت تلوح بالأفق في المنطقة الخليجية.

بدأ يلوح في الأفق في منطقتنا الخليجية بوادر انسجام سياسي ايجابي، أتمنى أن يتجلى بوضوح في القمة القادمة لمجلس التعاون الخليجي لإعادة تأهيله وتجهيزه لانطلاقة جديدة ثابتة في شتى المجالات، تكون مدروسة وواقعية،

جاء ذلك في تغريدة للشيخ حمد قال فيها: "بدأ يلوح في الأفق في منطقتنا الخليجية بوادر انسجام سياسي ايجابي، أتمنى أن يتجلى بوضوح في القمة القادمة لمجلس التعاون الخليجي لإعادة تأهيله وتجهيزه لانطلاقة جديدة ثابتة في شتى المجالات، تكون مدروسة وواقعية.."

وتأخذ بعين الاعتبار التحديات والتغييرات التي تدور حولنا وتصبو وترتقي لطموحات الشعب الخليجي الواحد.

وتابع الشيخ حمد قائلا: "وتأخذ بعين الاعتبار التحديات والتغييرات التي تدور حولنا وتصبو وترتقي لطموحات الشعب الخليجي الواحد".

ويشار إلى أن تغريدة المسؤول القطري الأسبق تأتي بعد جولة خليجية قام بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان زار فيها عواصم دول مجلس التعاون الخليجي والتقى فيها بقادة ومسؤولين المنطقة وذلك قبيل القمة الخليجية التي ستستضيفها الرياض.