دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مدير المعهد العربي للدراسات الأمنية، أيمن خليل، الإثنين، لـCNN أن الاجتماع السعودي-الإيراني الذي عُقد في العاصمة الأردنية، عمان، جاء بمقترح مبدئي لتطوير اتفاق مشابه للاتفاق النووي الإيراني ولكن على مستوى المنطقة.

وقال خليل في تصريحات لـCNN: "ختمت الجلسة بمقترح مبدئي لتطوير اتفاق ثنائي شبيه بالاتفاق النووي الإيراني لكن على مستوى اقليمي و ليس دولي"، حسب قوله.

وأكد أيمن خليل أن التحضير لهذا الاجتماع بدأ مطلع العام الجاري وأشار إلى أن الاجتماع جرى "مؤخرا" وليس على مدار اليومين الماضيين مثلما تدعي بعض الوسائل الإعلامية كما أنه رفض ذكر أسماء المشاركين.

وعند سؤاله عن مشاركة الإمارات في هذه المحادثات، قال خليل إن الاجتماع ركز على على التوصل لاتفاق ثنائي بين السعودية وإيران لكنه قد يتطور إلى حوار متعدد الأطراف في المستقبل.