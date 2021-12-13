خارجية لبنان ترد على البحرين بعد "استضافة مؤتمر لعناصر معادية"

نشر الاثنين ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت وزارة الخارجية اللبنانية، مساء الأحد، على بيان وزارة الخارجية البحرينية والتي وجهت انتقادا "شديد اللهجة" لحكومة لبنان عقب استضافة بيروت لـ"مؤتمر لعناصر معادية".

٢)وتؤكد الوزارة بأننا حريصون أشد الحرص على أن لا يكون لبنان مقراً او ممراً للاساءة او التطاول على مملكة البحرين الشقيقة و كافة الدول العربية، وملتزمون التزاماً كاملاً بميثاق جامعة الدول العربية لجهة عدم التدخل بالشؤون الداخلية للاخوة العرب، ونتمنى دائماً،

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان: "تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام شديد التحقيقات العاجلة التي بدأتها السلطات اللبنانية لاتخاذ التدابير المناسبة حول ’استضافة بيروت مؤتمراً صحفياً لعناصر معادية تحاول الاساءة لمملكة البحرين‘ وفقاً للبيان الصادر اليوم عن وزارة خارجية مملكة البحرين".

٣)بإيجابية وبانفتاح استمرارالحوار المباشر والتعاون والتنسيق بيننا، لمنع حصول اي عمل مشابه، ولمعالجة اية مسألة يمكن ان تسيئ او توتر العلاقات الاخوية.

وتابعت الخارجية اللبنانية: "وتؤكد الوزارة بأننا حريصون أشد الحرص على أن لا يكون لبنان مقراً او ممراً للإساءة او التطاول على مملكة البحرين الشقيقة و كافة الدول العربية، وملتزمون التزاماً كاملاً بميثاق جامعة الدول العربية لجهة عدم التدخل بالشؤون الداخلية للإخوة العرب.."

وأضافت: "ونتمنى دائماً بإيجابية وبانفتاح استمرار الحوار المباشر والتعاون والتنسيق بيننا، لمنع حصول اي عمل مشابه، ولمعالجة اية مسألة يمكن ان تسيئ او توتر العلاقات الأخوية".

وكانت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة أطلقت، خلال مؤتمر صحفي في بيروت الخميس الماضي، تقريرا حمل عنوان "وباء الانتهاكات" قالت إنه عن "انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من 2019 حتى منتصف 2021".