بالتزامن مع القمة الـ42 بالسعودية.. إليك 13 حقا من حقوقك كمواطن خليجي

نشر الثلاثاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تستضيف المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج والتي يرأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة، الرياض.

من حقوق المواطن الخليجي #القمة_الخليجية_42 #المجلس_الأعلى #مجلس_التعاون https://t.co/Olv6xrMpba

وبهذه المناسبة نشر مجلس التعاون الخليجي على صفحته الرسمية بتويتر، 13 حقا من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الخليجي.

ويذكر أن أول قمة خليجية عقدت في الفترة 25 - 26 مايو 1981 وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، التي لفتت إلى أن أول قمة عقدت "باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال القمة برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ’رحمه الله‘، وتم خلالها الاتفاق على إنشاء مجلس يضم دول المجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

من حقوق المواطن الخليجي #القمة_الخليجية_42 #المجلس_الأعلى #مجلس_التعاون https://t.co/92F9i8dHid

وذكرت الوكالة أن زعماء الخليج حينها "قاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها".

من حقوق المواطن الخليجي #القمة_الخليجية_42 #المجلس_الأعلى #مجلس_التعاون https://t.co/AIjbUOl5IA

وأضافت: "كما قرر أصحاب الجلالة والسمو تعيين السيد عبدالله يعقوب بشارة أمينا عاما لمجلس التعاون، وأن تكون مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقرًا دائمًا للمجلس، وإدراكًا منهم لحتمية التكامل الاقتصادي بين دولهم والاندماج الاجتماعي بين شعوبهم قرروا إنشاء لجان متخصصة".